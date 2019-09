Saoedische kroonprins voelt zich verantwoordelijk voor moord op Khashoggi

Khashoggi, die zich met regelmaat kritisch uitliet over Saoedi-Arabië, werd vorig jaar vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel door een doodseskader. Hij werd in stukken gezaagd en is verdwenen.



Bin Salman heeft altijd ontkend dat hij opdracht gegeven heeft voor de moord. Een belangrijke adviseur van het Saoedische koningshuis, Saud al-Qahtani, wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Khashoggi. Twitter blokkeerde vorige week nog zijn account.



Op de vraag hoe de moord kon worden gepleegd zonder weet van de Saoedische kroonprins zelf, is Bin Salman duidelijk in de documentaire. ,,We hebben miljoenen inwoners, en drie miljoen werken er voor de overheid.”