Saoedische kroonprins: Vrouw hoeft geen zwart gewaad meer te dragen

,,De wetten zijn heel duidelijk en vastgelegd in de sharia'', zegt de prins in het interview. ,,Vrouwen dragen fatsoenlijke en respectvolle kleding, net zoals mannen.'' De veranderingen worden gezien als progressieve trend naar modernisering in het diep conservatieve land. Toch is er ook kritiek. De tweedeling tussen mannen en vrouwen blijft bestaan, en daarmee daardoor ook de beperkingen.



Of in de handhaving van de voorschriften door Salmans woorden ook werkelijk iets verandert, valt nog te bezien. Saoudi-Arabië heeft geen geschreven regels die betrekking hebben op de Sharia-wetten. Politie en justitie hebben vrouwen daarom jarenlang verplicht de abaya's te dragen en hen in veel gevallen opgedragen het haar en gezicht te bedekken.



De laatste jaren zijn vrouwen voorzichtig begonnen met het dragen van meer kleurrijke kleding. In sommige delen van het land worden open abaya's gedragen boven lange rokken of spijkerbroeken. Op Internationale Vrouwendag maakte in Jeddah een groep vrouwen gebruik van de nieuw verworven vrijheden en ging, zonder zich iets aan te trekken van verbijsterde blikken, een rondje joggen.