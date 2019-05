Satirisch studentenblad gaat grof de fout in met bewerkte foto ‘sexy’ Anne Frank

‘Te vroeg gegaan: virtuele verouderingstechnologie laat ons zien hoe Anne Frank er uit had kunnen zien als ze niet was gestorven’, is het bijschrift bij het beeld van een rondborstige Anne Frank. ‘Voeg dit maar toe aan redenen waarom de Holocaust zuigt.’

De Lampoon zegt veel reacties te hebben gehad van mensen die pijn hebben ondervonden van de publicatie. ,,We realiseren ons de ernst van wat er gebeurd is, en begrijpen dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze acties. (..) We zullen de inhoud van ons magazine in de toekomst met meer zorg benaderen. We zijn ons ervan bewust dat er te weinig redactioneel toezicht is op het publicatieproces.”

Het blad, dat volgens de New York Times een kraamkamer is voor Amerikaanse comedy-grootheden, belooft voor deze zomer een verbeterplan. De Harvard universiteit noemt de prent in een reactie ‘zeer aanstootgevend en beledigend’.

Anne Frank werd postuum bekend door haar dagboek, dat ze schreef tijdens haar verblijf in het Achterhuis in Amsterdam. Ze was 15 jaar toen ze stierf in het concentratiekamp van Bergen Belsen. Haar dagboek is een van de meest gelezen boeken ter wereld.

Verbouwereerd