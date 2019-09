Scheepsbrand Californië: 20 lichamen geborgen, zoekactie naar 14 vermisten gestaakt

,,Vandaag beginnen we met het in kaart brengen van de dna-profielen van de slachtoffers”, zei sheriff Bill Brown vandaag op een persconferentie. ,,We gaan kijken of we het dna van de slachtoffers kunnen koppelen aan dat van familieleden.”



Gisteren vatte de boot Conception vlam tijdens een duikexcursie nabij Santa Cruz Island. Vijf bemanningsleden konden worden gered, omdat ze zich in de hoofdcabine van het 23 meter lange schip bevonden. In totaal waren er 39 mensen aan boord, 14 personen zijn nog niet gevonden. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle vermisten zijn omgekomen.



Inmiddels is de zoekactie gestopt omdat niemand meer werd gezien in het water. ,,Het is nooit makkelijk om te beslissen een zoekactie te stoppen”, zegt Monica Rochester van de betrokken kustwacht tegen CNN. ,,We weten dat dit erg moeilijk is voor familie en vrienden van de slachtoffers.”