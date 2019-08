Schietpartij El Paso: 20 doden, FBI spreekt van terreuraanslag en haatmisdrijf

updateDe Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij in de stad El Paso als een terroristische aanslag en haatmisdrijf, zo meldt de gouverneur van Texas op gezag van de dienst. Bij het bloedbad vielen zeker 20 doden en 26 gewonden. Van de gewonden verkeren nog enkele mensen in levensgevaar.

De politie heeft een 21-jarige blanke man aangehouden als verdachte. Het gaat om Patrick Crusius uit Allen, een voorstad van Dallas (Texas). Dat bevestigden twee medewerkers van het Openbaar Ministerie op voorwaarde van anonimiteit tegenover persbureau AP. Crusius gaf zich na zijn daad over aan de politie en is ongedeerd. Hij reisde ruim 1000 kilometer naar El Paso om zijn daad uit te voeren.

Het motief voor de aanslag is nog niet duidelijk. Wel is er een manifest gevonden dat zou duiden op een ‘hatecrime’. De politie onderzoekt of het daadwerkelijk geschreven is door Crusius. Het haatmanifest, waarin het bloedbad van El Paso werd aangekondigd, stond bijna twintig minuten online voordat de politie een telefoontje kreeg over de schietpartij. Dat schrijft The New York Times.

In het vier pagina's tellende document met de titel The Inconvenient Truth (De Ongemakkelijke Waarheid) spreekt de schrijver zijn sympathie uit voor de Christchurch-schutter. Deze man schoot in maart bij twee moskeeën in Nieuw-Zeeland 51 mensen dood. De schrijver laat zich ook laatdunkend uit over Hispanics - voornamelijk afkomstig uit Zuid-Amerika - en hun groeiende invloed in Texas.

De opsteller van het haatmanifest ging er vanuit dat hij gedood zou worden door de politie of de ,,indringers”, zoals hij de Hispanics noemde.

Binnenlands terrorisme

Volgens de krant The New York Times is binnenlands terrorisme, vooral gericht tegen moslims en minderheden, een groeiend probleem in de Verenigde Staten. De FBI verwacht dit jaar veel meer binnenlandse terroristen te arresteren dan buitenlandse. De afgelopen jaren eiste binnenlands terrorisme meer slachtoffers dan buitenlands terrorisme.

De Amerikaanse president Donald Trump liet via Twitter weten dat Melania en hij meeleven met de slachtoffers en hun familie. Trump noemt de schietpartij ,,een laffe en hatelijke daad’’ die hij veroordeelt.

,,Er zijn geen redenen of excuses die het doden van onschuldige mensen rechtvaardigen’’, aldus de president.

Mexicanen

El Paso is een stad met 680.000 inwoners in het westen van Texas, in de buurt van de grens met Mexico. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook drie Mexicanen, zo meldde de Mexicaanse president Andrés Manuel Lopéz Obrador op Twitter. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat onder de gewonden ook zes Mexicanen zijn.



Er is op verschillende plekken geschoten, zegt de politie. Vooral in de Walmart van het winkelcentrum Cielo Vista Mall, maar ook daarbuiten. ,,De situatie op de plaats van de schietpartij is verschrikkelijk’’, zei politiechef Greg Allen eerder op een persconferentie.



In de ziekenhuizen in de regio zijn zeker 26 (zwaar)gewonde slachtoffers binnengebracht. Daarvan is er één overleden tijdens de behandeling. Nog eens tien tot twintig mensen zouden in het ziekenhuis voor hun leven vechten. Onder de gewonden zijn ook twee kinderen van 2 en 9 jaar oud, meldt persbureau AP. Inwoners van El Paso hebben massaal gevolg gegeven aan een oproep van de politie om bloed te doneren. Honderden mensen staan in de rij bij afnamelocaties, melden plaatselijke media.

Schuilen

De lokale politie maakte rond 11.00 uur lokale tijd melding van de schietpartij. Op een video op Twitter is te zien hoe mensen onder tafel schuilen terwijl de schietpartij aan de gang is. Een andere video brengt de evacuatie van bezoekers van het winkelcentrum in beeld. Ze gaan onder toeziend oog van gewapende agenten met de handen omhoog naar buiten. Op de beelden is te zien dat het een groot winkelcentrum betreft. Volgens een woordvoerder van de politie waren er ten tijde van de schietpartij zo’n drieduizend klanten aanwezig in de Walmart, en honderd man personeel.

Kendall en Kianna Long waren bij de diepvriesafdeling toen de schutter zijn dodelijke kogels vuurde. Ze verlieten de winkel en verstopten zich in een container. Walmart-medewerkster Leslie Diaz vertelt aan een journalist van de El Paso Times dat ze in de winkel was op het moment van de schoten. ,,Het begon buiten de winkel, ik hoorde knallen, die steeds dichterbij kwamen. Toen begon iedereen te rennen.’’

Diverse getuigen zeggen dat ze meerdere in het zwart geklede schutters zagen, maar de politie meldt nog steeds uit te gaan van één dader.Hij zou zich hebben overgegeven toen agenten hem omsingelde en zit inmiddels vast. Wel riep het stadsbestuur burgers zojuist opnieuw op om uit de buurt van het winkelcentrum te blijven, omdat de politie daar nog onderzoek doet.

Overzicht grote schietpartijen VS De Verenigde Staten worden regelmatig opgeschrikt door grote schietpartijen waarbij veel doden vallen. Een overzicht van bekende mass shootings van de afgelopen jaren: 2019 3 augustus - 20 doden, 26 gewonden in de Texaanse stad El Paso, man opent vuur in Walmart. 28 juli - 4 doden, 12 gewonden in Gilroy. Man schiet op festival. 31 mei - 13 doden, 4 gewonden in Virginia Beach, ambtenaar schiet op collega’s. 2018 14 februari - 17 doden, 17 gewonden in Parkland. Oud-student schiet leerlingen dood. 18 mei - 10 doden, 14 gewonden in Santa Fe, student schiet mede-studenten neer. 27 oktober - 11 doden, 6 gewonden in Pittsburgh, man schiet op bezoekers synagoge. 7 november - 13 doden, 12 gewonden in Thousand Oaks. Man schiet bezoekers bar neer. 2017 6 januari - 5 doden, 6 gewonden in Fort Lauderdale. Man opent vuur op vliegveld. 1 oktober - 59 doden, 422 gewonden in Las Vegas. Man schiet vanuit hotel bezoekers concert neer. 5 november - 27 doden, 20 gewonden in Sutherland Springs. Man schiet op kerkgangers. 2016 12 juni - 50 doden, 53 gewonden in Orlando. Man opent vuur in gaybar.

