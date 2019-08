Schietpartij El Paso: zeker 20 doden, schutter is 21-jarige Texaan

El Paso is een stad met 680.000 inwoners in het westen van Texas, in de buurt van de grens met Mexico. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook drie Mexicanen, zo meldde de Mexicaanse president Andrés Manuel Lopéz Obrador op Twitter. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat onder de gewonden ook zes Mexicanen zijn.



Er is op verschillende plekken geschoten, zegt de politie. Vooral in de Walmart van het winkelcentrum Cielo Vista Mall, maar ook daarbuiten. ,,De situatie op de plaats van de schietpartij is verschrikkelijk’’, zei politiechef Greg Allen eerder op een persconferentie.



In de ziekenhuizen in de regio zijn zeker 26 (zwaar)gewonde slachtoffers binnengebracht. Daarvan is er één overleden tijdens de behandeling. Nog eens tien tot twintig mensen zouden in het ziekenhuis voor hun leven vechten. Onder de gewonden zijn ook twee kinderen van 2 en 9 jaar oud, meldt persbureau AP. Inwoners van El Paso hebben massaal gevolg gegeven aan een oproep van de politie om bloed te doneren. Honderden mensen staan in de rij bij afnamelocaties, melden plaatselijke media.