Schietpartij in Halle: twee doden, twee zwaargewonden, één verdachte gearresteerd

Video en updateIn de Duitse stad Halle (Saksen-Anhalt) zijn twee doden en twee gewonden gevallen als gevolg van een schietpartij bij een synagoge en een Döner-zaak. De daders gingen ervandoor in een vluchtauto. De politie lanceerde een klopjacht waarbij inmiddels een verdachte is gearresteerd.

Het is onduidelijk of de verdachte een van de vermoedelijke daders is. De man zat in een taxi die op de snelweg A9 Berlijn-München tot stoppen werd gedwongen door de politie. Zij spreekt van minstens twee daders. Ze zouden na de feiten uit elkaar zijn gegaan. De zoekactie naar de nog voortvluchtige dader concentreert zich momenteel op de omgeving van Landsberg, een stad vlakbij de A9 zo’n 17 kilometer oostelijker. Daar zou vanmiddag ook zijn geschoten. De toegangsweg naar de wijk Wiedersdorf is afgesloten en er staan meerdere politiewagens en een ambulance. Op een weiland bij de wijk is een helikopter van de federale politie geland.

De zoekactie concentreerde zich aanvankelijk op de omgeving van Leipzig, zo'n 40 kilometer naar het zuidoosten. De synagoge aldaar heeft uit voorzorg extra politiebewaking gekregen. Hetzelfde geldt voor synagoges elders in het midden van Duitsland en in Berlijn, melden Duitse media

Ook op snelwegen in de richting van het zuiden van Duitsland, Tsjechië en Polen houden de ordediensten verhoogd toezicht. De politie in de deelstaat Beieren houdt er rekening mee dat de voortvluchtige man naar de vrijstaat zou kunnen komen. ,,Wij bereiden ons voor op een gewapende dader’’, verklaarde een woordvoerder van het hoofdbureau van politie in Oberfranken tegenover persbureau DPA. Over de aard en omvang van de voorbereidingen wilde hij niets kwijt. Eerder vanmiddag waren er niet bevestigde berichten dat een van de daders van de schietpartij per auto onderweg was richting Zuiden.

In het ziekenhuis in Halle zijn vanmiddag twee mensen binnengebracht die zwaargewond raakten door de schietpartijen. Een van hen had een schotwond, bevestigde een woordvoerder tegenover weekblad Der Spiegel. Beide slachtoffers, een man en vrouw, zijn geopereerd. De burgemeester van Halle heeft een team voor buitengewone incidenten samengeroepen.

De schietpartij voor de deur van de synagoge in de Humboldtstraat vond iets na 12.00 uur vanmiddag plaats. Sommige Duitse media leidden daaruit af dat er sprake was van een antisemitische aanslag maar volgens de politie is die conclusie voorbarig. ,,Wij hebben tot nu toe geen aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de schietpartij en de synagoge’’, zegt een woordvoerder tegen onze site.

Jom Kipoer

Een buurtbewoner verklaarde nochtans te hebben gezien hoe een bewapende en geüniformeerde man op de toegangsdeur van het joodse kerkhof schoot. In het gebedshuis zelf bevonden zich op dat moment zo'n 80 personen ter gelegenheid vanJom Kipoer of Grote Verzoendag, de belangrijkste joodse feestdag. ,,Daarna stuitte de schutter op een meisje uit de buurt dat toevallig voorbijliep. Hij opende het vuur op haar met zijn machinegeweer en vluchtte daarna te voet.’’ De dader was volgens de ooggetuige gekleed in camouflagekleding, droeg een bivakmuts en een helm.

Volgens een verantwoordelijke van de joodse gemeenschap in Halle was de aanslag wel degelijk tegen de synagoge gericht. Op bewakingsbeelden is volgens hem duidelijk te zien hoe de schutters de toegangsdeuren van het gebedshuis proberen te forceren door op de sloten te schieten.

Het federale parket in Karlsruhe dat zich onder andere bezighoudt met terrorisme-dossiers heeft het onderzoek naar de schietpartij overgenomen, meldt Der Spiegel. Het onderzoek is gekwalificeerd als ‘moord’. Dit vanwege ‘de bijzondere betekenis’ van de zaak. ,,Het gaat hier om geweldsmisdrijven met betrekking tot de binnenlandse veiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland”, verklaarde een woordvoerster.

Döner-zaak

Volgens de politie vond vlak voor de schietpartij bij de synagoge in de Humboldtstrasse ook een schietincident plaats in een Döner-zaak zo'n 600 meter verderop.

Een ooggetuige die zich in de zaak bevond, verklaarde dat hij zag hoe een man met bivakmuts en helm een soort explosief in de richting van de eettent gooide. Het projectiel vloog tegen de gevel, kaatste terug en ontplofte met een enorme knal. ,,Daarna schoot de man met zijn machinegeweer naar binnen. We waren met vijf of zes klanten. Ik heb me verstopt in het toilet. Daar heb ik mijn familie via een tekstbericht laten weten dat ik van ze hou. Pas toen ik de politie hoorde roepen of zich nog iemand in de zaak bevond, heb ik mijn schuilplaats verlaten.’’

Op beelden die een andere buurtbewoner maakte van de schutter, uitgezonden door de regionale nieuwszender MDR Aktuell, is een man in een donkergroen gevechtstenue te zien die uit een grijze VW-stationwagen stapt en een paar keer schiet. Waarop is niet zichtbaar.

De politie heeft mensen in Halle opgeroepen om in hun huis te blijven of een veilige plaats op te zoeken. Het station van Halle is gesloten, en ook scholen worden dichtgehouden.

Extreemrechts

Een Duitse deskundige typeert de daders van de schietpartij als ‘weinig professioneel’. Ze gebruikten volgens hem verouderde wapens met afgezaagde loop en waarschijnlijk zelfgemaakte munitie. ,,Dat leid ik af uit de rook die vrijkomt bij de schoten, het feit dat de schutters na elk schot moeten herladen en uit de afbeeldingen van de patroonhulzen’’, zei Karl von Guttenberg in een vraaggesprek met de nieuwssite Bild.

De kleding en werkwijze van de schutters doet hem denken aan hobbyisten uit het jagersmilieu die eerder in de (extreem-)rechtse hoek geplaatst moeten worden dan ergens anders.

Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de mogelijke betrokkenheid van de zogenoemde mittelfränkische Neonazi's uit de deelstaat Beieren.

Pittsburgh

Vorig jaar oktober vielen in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh (Pennsylvania) bij een aanslag zeker elf doden. Dader Robert Bowers riep tijdens de aanslag, gepleegd op de wekelijkse rustdag sjabbat, antisemitische leuzen als: ,,Alle Joden moeten dood.’’ In mei 2014 werd een aanslag gepleegd in het Joods Museum in Brussel. Deze schietpartij eiste de levens van twee Israëlische toeristen en twee museummedewerkers.

Volledig scherm Een buurtbewoner maakte deze opname van de schutter. © Videostill MDR Aktuell

Volledig scherm Een van de dodelijke slachtoffers ligt op straat in Halle. © AP