Schietpartij Luik: justitie gaat uit van terreurdaad

De Luikse schutter Benjamin Herman, die gisteren twee politieagentes en een student doodde, heeft nòg een moord gepleegd. Vlak voordat hij naar Luik trok, bracht hij in Marche-en-Famenne een 30-jarige drugsverslaafde om het leven, die eerder samen met hem in de gevangenis had gezeten.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zei dat vanmorgen in Franstalige Belgische media, het federale parket bevestigde dat later op een persconferentie. Intussen, aldus het parket, spitst het justitiële onderzoek zich toe op de vraag of Herman al dan niet alleen handelde. De Belgische Justitie behandelt de zaak als een terreurdaad.

Het eerder onbekende vierde slachtoffer, de alleenwonende Michael Wilmet, was zodanig toegetakeld dat de politie aanvankelijk niet wist of hij door een schot om het leven kwam of dat zijn hoofd werd ingeslagen. ,,Zijn gezicht was onherkenbaar, vol bloed. Voor mij had hij een gat in zijn hoofd'', zo verklaarde Sabrina Chasseur, de buurvrouw die het lichaam van Michael Wilmet vond, tegenover RTL-TVi.

Later doken in Franstalige media berichten op dat Wilmet met een hamer het hoofd is ingeslagen.

Perspectief

Volgens Jambon kan de moord het geweld later die dag hebben ontketend. ,,Hij had geen perspectief meer in onze samenleving omdat hij de nacht ervoor een moord had gepleegd.'' Op het lichaam van Herman wordt autopsie gepleegd om na te gaan of hij op het moment van de feiten onder invloed van drugs was.

Wilmet stond bij het gerecht bekend als drugshandelaar en stond tot twee maanden geleden onder elektronisch toezicht. Geruchten dat Herman tijdens zijn korte proefverlof ook nog betrokken zou zijn geweest bij een inbraak bij een juwelier in Rochefort, worden door Justitie niet bevestigd.

Op een persconferentie vanmorgen gaf het federaal parket hoofdzakelijk een relaas van al bekende feiten. Benjamin Herman had al een verleden van drugsfeiten, diefstal met geweld, overvallen en vandalisme.

Herman stond bekend als geradicaliseerd, had contacten met geradicaliseerde medegevangenen en riep tijdens zijn moordende raid door Luik herhaaldelijk allahu akbar. Volgens het federaal parket duidt ook de modus operandi, de manier waarop Herman met messen en later politiewapens de politie te lijf ging, op een terreuraanslag.

Die is nog niet opgeëist, maar een mogelijke link met IS is – aldus het parket – ‘één van de vele pistes die we nalopen’.