Schietpartij op foodfestival Californië: vier doden onder wie kind van 6

Volgens de lokale politie is een van de schutters omgekomen. Uit getuigenverklaringen blijkt dat er mogelijk nog een dader is, de politie is naar de tweede verdachte op zoek. Of die ook geschoten heeft, is niet duidelijk. Er is een wapen teruggevonden.

Er is nog weinig bekend gemaakt over de identiteit van de slachtoffers en de dader. Wel meldt CNN dat onder de slachtoffers een 6-jarig jongetje is: Stephen Romero. Zijn oma, Maribel Romero, laat weten dat hij nog naar het ziekenhuis is gebracht, maar overleed voordat zij daar aankwam. Ook de moeder en de andere oma van het jongetje zouden in het ziekenhuis liggen.

Over het motief voor de aanval is nog niets bekend. De politie meldt dat de dader op het terrein kwam door een hek te forceren. Alle bezoekers van het festival moeten door een beveiligingscontrole met metaaldetectors. Vervolgens ontstond al snel een vuurgevecht met de politie.

Het foodfestival wordt jaarlijks gehouden in het stadje Gilroy, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van San Jose in de Amerikaanse staat Californië.

De politie laat weten dat het onderzoek en de zoektocht naar de verdachte vannacht door zullen gaan.

Getuigen

Een getuige zegt tegen lokale media dat een man blindelings om zich heen schoot. ,,Hij vuurde alle kanten op, zonder op iemand in het bijzonder te mikken. Het ging gewoon van links naar rechts en van rechts naar links”, vertelt de vrouw.

De 13-jarige Evenny Reyes was ook op het festival vandaag. Ze dacht eerst dat ze vuurwerk hoorde, totdat ze iemand zag met een verwonding aan zijn been. ,,We stonden op het punt om te vertrekken toen we een jongen met een bandana om zijn been zagen omdat hij was beschoten", vertelde Reyes aan de lokale krant San Jose Mercury News. ,,Er lag ook een klein kind gewond op de grond. Mensen gooiden met tafels en knipten hekken door om weg te vluchten."