Dat het niet goed ging met de oranje woudbewoners was bekend, maar dat het zo slecht ging, is schrikken voor menig natuurbeschermer. Er zouden momenteel nog maar tussen de 70.000 en 100.000 orang-oetans leven op Borneo, het eiland ter grootte van Groenland dat wordt opgedeeld door Indonesië, Maleisië en het ministaatje Brunei. Zonder extra maatregelen om de soort te beschermen zouden er de komen 35 jaar nog eens 45.000 dieren verdwijnen, zo voorspellen wetenschappers in een nieuw artikel in het blad Current Biology .

Dat is dan nog een heel voorzichtige schatting, gebaseerd op verlies van habitat (leefgebied) van de apen. Het jagen of stropen is in de berekeningen niet meegenomen, maar ook dat hakt erin met een paar duizend gedode dieren per jaar. Vrouwtjesapen met jong worden regelmatig afgeschoten door stropers die de kleintjes verkopen als speelgoedaapjes. Traditionele stammen in de bossen van Borneo mogen jagen op varkens en herten. Helaas schieten ze ook geregeld orang-oetans af als ze die tegenkomen. Onderzoeker Serge Wich van de John Moore Universiteit in Liverpool is een van de auteurs van het wetenschappelijke stuk. Hij had een daling verwacht, maar schrok van de werkelijke aantallen. ,,We hebben de onderzoeksresultaten keer op keer gecheckt omdat we dachten dat er ergens een fout zat. Je denkt: dit kan niet kloppen, maar het klopt”, aldus Wich in de Britse krant The Guardian.