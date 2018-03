Schokkend! Gefrustreerde rechter zet verdachte drie keer onder stroom

Toen Morris geen antwoord wilde geven op de vraag of hij bij een 15-jarig meisje op seksuele handelingen had aangedrongen, liet rechter George Gallagher hem tot drie keer toe onder stroom zetten. 'Raak hem!', zou hij geroepen hebben. Drie maal schoten duizenden volts door het lichaam van de verdachte, die door het voorval zo bang werd dat hij de rest van zijn proces en bij het vellen van het vonnis niet meer kwam opdagen. Niet alleen Morris, maar ook het Texaanse hof van beroep in El Paso, was geschokt. Als gevolg van de marteling, en zijn verwijdering uit de zaal, heeft het hof de veroordeling van Morris naar de prullenbak verwezen. Omdat Morris te bang was om nog naar de rechtbank te gaan, heeft hij zijn eigen proces niet bij kunnen wonen. Een inbreuk op zijn grondwettelijke rechten, zo oordeelde de rechtbank.

Frustratie begrijpelijk

,,Het is rechters niet toegestaan verdachten schokken toe te dienen’’, aldus het hof. ,,Hoewel het begrijpelijk is dat het de rechtbank frustreert wanneer een gedaagde zich verzet, is een disproportionele aanpak dat niet.’’ Volgens rechter Yvonne T. Rodriquez is een schokriem bedoeld om de fysieke veiligheid van mensen te garanderen, niet om een verdachte te laten voldoen aan de wensen van een rechter.



Een schokriem wordt soms ook gebruikt om ongewenst gedrag bij honden af te leren. Middels een afstandsbediening wordt gedurende een achtste seconde 50.000 volt door de riem gestuurd, die ervoor zorgt dat een dier, of in dit geval een mens, immobiel wordt. De schok is behoorlijk pijnlijk en kan bij mensen hartritmestoornissen veroorzaken, of ervoor zorgen dat iemand zich ongewild ontlast.