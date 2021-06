Schokkende beelden tonen hoe Italiaanse kabelbaan met hoge snelheid naar beneden stort: 14 doden

Kabelbaan­dra­ma Italië: noodremmen mogelijk al jarenlang gemanipu­leerd

2 juni Een Zwitserse amateurfilmer beschikt over beelden die een nieuw licht werpen op het dodelijke kabelbaandrama in Noord-Italië. Daar stortte een cabine op pinksterzondag met hoge snelheid naar beneden na het breken van de sleepkabel. Volgens de politie was de noodrem opzettelijk geblokkeerd door klemmen. Die werden volgens de Zwitser al jarenlang gebruikt.