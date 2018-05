Scholen vaker doelwit in oorlogen

Daarbij vielen 21.000 slachtoffers. Vooral leraren en leerlingen kwamen om of raakten gewond. Verder werden na de aanvallen kinderen en docenten geronseld of gearresteerd. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerde inventarisatie van de mondiale coalitie van organisaties die het onderwijs wil beschermen tegen aanvallen (in het Engels afgekort GCPEA). Vergeleken met het vorige rapport, uit 2014, blijken er nu in 41 landen ten minste vijf aanvallen op onderwijsinstellingen of op mensen in het onderwijs te zijn geweest. Elf landen meer dan in het laatste rapport. Onder de landen die hieronder het meest lijden zijn Syrië, Jemen, Zuid-Soedan, de democratische Republiek Congo (DCR), Israël/Palestina en de Filipijnen.

Grootschalige aanvallen

,,Het internationaal recht wordt met voeten getreden, door iedereen. In meer landen worden grootschalige aanvallen gedaan op scholen. Dat is een slechte trend als je naar de wereldwijde uitdaging van het onderwijs kijkt om kinderen fatsoenlijk grote mensen te laten worden. Zelfs tijdelijke scholen in vluchtelingenkampen worden onder vuur worden genomen'', aldus Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, een van de organisaties die deelneemt aan het GCPEA. Alleen al in Jemen werden de laatste vier jaar ruim 1.500 scholen en universiteiten verwoest bij luchtaanvallen of gebruikt voor militaire doeleinden. In achttien van de uitgelichte landen waren specifiek vrouwelijke leerlingen en leraren het doelwit. Sommige extremistische groepen als Boko Haram (Nigeria) of de taliban (Afghanistan) bombardeerden vanuit religieuze gronden specifiek meisjesscholen, staken die in brand en doodden, ontvoerden of bedreigden vrouwen. Behalve om religie werden scholen aangevallen om politieke, militaire, ideologische, sektarische of etnische redenen.

Nederland militair betrokken

Nederland moet zich deze cijfers aantrekken, aldus Kraan. Nederland is militair betrokken bij een aantal buitenlandse conflicten. In 2015 behoorde ons land ook tot de eerste groep landen die de zogeheten Verklaring voor Veilige Scholen onderschreven. Maar Kraan betreurt het dat er sinds die handtekening geen echte vervolgstappen zijn gezet met het ministerie van Defensie. Save the Children zou bijvoorbeeld graag zien dat defensie de richtlijnen van de verklaring meeneemt in het handboek voor de Nederlandse soldaat en ze ook laat meewegen in de planning van militaire operaties. ,,Scholen hebben al een beschermde status, al volgens de Geneefse Conventie. Ook wanneer ze militair in gebruik zijn, mogen ze nog steeds geen militair doelwit zijn. Het is belangrijk de onderwijsinstellingen te sparen, omdat onderwijs wordt gezien als een belangrijke vervolgstap om na het conflict te komen tot iets wat constructief is. Daar moeten militairen in hun planning meer rekening mee houden. Wij hopen dat defensie het militaire personeel wil trainen in het uitgangspunt dat de voortgang van onderwijs essentieel is voor de toekomst van de wereld.''

Dieper de bunkers in

Kraan heeft van medewerkers gehoord hoe bijvoorbeeld in de Syrische steden Homs en Aleppo onderwijsinstellingen van Save the Children naar de kelders moesten verhuizen en daarna steeds dieper de bunkers in. ,,Uiteindelijk zijn ze allemaal gericht uitgeschakeld door zware bommen met heel veel doden onder de onderwijzers en de kinderen.''



Kraan: ,,Als scholen worden vernietigd, is dat ook een probleem voor de korte termijn, want buiten lopende kinderen zijn ook veel makkelijker te rekruteren door strijdende groepen. Om die reden trekken we nu op met het Internationale Rode Kruis, omdat ook deze organisatie ziet dat onderwijs een sleutel is voor het oplossen van veel problemen. We hebben nu een overeenkomst dat het Rode kruis bij het onderhandelen met strijdende partijen ook de status van scholen en de toegang tot het onderwijs meeneemt. Zodat wij die gebieden in kunnen en daar les kunnen geven.''



Volgens het rapport werden in zestien landen scholieren gerekruteerd door gewapende groepen. In de stad Rubkona in Zuid-Soedan werden bijvoorbeeld met geweld 413 kinderen geronseld om te gaan vechten.