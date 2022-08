Schooldistrict in Texas verwijdert bewerking dagboek Anne Frank en bijbel

Een schooldistrict nabij Forth Worth, Texas, heeft opdracht gegeven meer dan veertig boeken van de planken te halen voor het begin van het nieuwe schooljaar. De boeken, waaronder een geïllustreerde bewerking van het dagboek van Anne Frank en alle bijbels, zijn afgelopen jaar betwist via het klachtenproces van het schooldistrict. Dat melden diverse Amerikaanse media .

Jennifer Price, uitvoerend bestuurder van de afdeling curriculum en instructies van het onafhankelijke Keller schooldistrict, schreef volgens de Texas Tribune: ‘Bijgevoegd een lijst met boeken die afgelopen jaar zijn betwist. Deze boeken moeten voor het eind van vandaag uit de bibliotheek en leslokalen verwijderd zijn’. De e-mail werd verstuurd naar de schooldirecteuren in het district.

Het bestuur sprak onder meer over zorgen bij ouders om ‘inhoud die niet geschikt is voor kinderen’, waaronder seksuele activiteiten. Alle boeken op de lijst worden bekeken en beoordeeld volgens nieuwe criteria van het bestuur, meldt Keller in een statement aan NPR.

In een Facebook-post zei de directeur van de raad van bestuur, Charles Randklev, dat de beoordelingen nodig zijn om ‘kinderen te beschermen tegen seksueel expliciete inhoud.’ Boeken die voldoen aan de nieuwe richtlijnen worden weer teruggeplaatst.

Kritiek op verwijdering Anne Frank

De verwijdering van Anne Frank heeft het schooldistrict inmiddels flink wat kritiek opgeleverd. In een gezamenlijk statement drukten de Joodse Federatie in Fort Worth & Tarrant County, de Joodse Federatie van Groot-Dallas en de Joodse Raad voor Gemeenschapsrelatie hun teleurstelling uit over het besluit. Ook drongen ze erop aan dat het boek ‘terug op de plank wordt gezet’.

Volledig scherm Anne Frank.

‘Het is noodzakelijk dat we onze leerlingen over de holocaust leren op een manier die past bij hun leeftijd, zoals vastgelegd in de standaarden van Texas over holocaustonderwijs,’ schreven de organisaties. ‘In een tijd van toenemend antisemitisme moeten we er extra voor waken dat de holocaust nooit weer kan gebeuren’.

Recordaantal verzoeken boekverbod

Naast Anne Frank haalde het Keller schooldistrict ook de bijbel van de planken. In november sprak een ouder bezwaar uit tegen ‘alle versies’ van de bijbel. In december volgde een nieuwe klacht. Aanvankelijk bepaalde het bestuur dat de bijbel desondanks zou blijven, maar het boek is alsnog verwijderd.

Het afgelopen jaar is in de VS een ongeëvenaard aantal pogingen gedaan om boeken te verbieden. In 2021 werden int totaal 1597 boeken betwist - het hoogste aantal sinds het begin van de metingen. Het merendeel van de boeken waarover is geklaagd, gaat over mensen van kleur of mensen binnen de lhbti+-gemeenschap.