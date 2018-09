Schoonmaakster brandt huis af om diefstal iPads en laptop te verdoezelen

Een 47-jarige schoonmaakster uit het Belgische Mechelen zit in de gevangenis op verdenking van diefstal en brandstichting. Dat laatste deed ze om te verdoezelen dat ze iPads en een laptop had gestolen. De vrouw beweert dat het nooit haar bedoeling was zoveel schade te veroorzaken.

De vrouw werd eerder deze maand ontmaskerd door de recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek. ,,Er rees een vermoeden waardoor er een branddeskundige ter plaatse werd gestuurd", vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. ,,Hij bevestigde het vermoeden van de recherche."

Vrij snel werd de schoonmaakster van de woning aangewezen als dader. ,,Er waren ernstige aanwijzingen dat de vrouw de brand had aangestoken. Dit omdat ze als laatste gezien was in de woning voor de brand", aldus Claessens.



Begin september werd ze door de recherche gearresteerd en door de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis.

Verdoezelen

De vrouw legde volgens haar advocaat Dirk Jacobs al bekentenissen af. De 47-jarige schoonmaakster stak met lucifers het matras in de slaapkamer op de bovenverdieping van de woning in brand. Haar motief? Het proberen te verdoezelen van een diefstal. ,,Tijdens het onderzoek is ook aan het licht gekomen dat er een aantal iPads en een laptop waren ontvreemd", klinkt het nog bij de parketwoordvoerster. Deze spullen had de vrouw tijdens het poetsen gestolen. Ze had naar verluidt ook een tv-toestel beschadigd en tal van andere verwoestingen, waaronder aan de deur, toegebracht. ,,Om de indruk te wekken dat er was ingebroken."

Spijt