Schoten in Capitool; Oproep Trump: ‘Blijf vreedzaam'



De chaos in het Capitool is compleet. In de senaatszaal zijn schoten gelost. Een vrouw is daarbij zwaargewond geraakt, meldt nieuwszender CNN. Het leger is inmiddels onderweg naar het gebouw, dat door woedende Republikeinen bestormd wordt. President Donald Trump roept zijn aanhangers op geen geweld te gebruiken.