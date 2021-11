Schoten in de lucht bij grens met Belarus, Polen vreest geweldsescalatie: ‘We laten ons niet intimideren’

Momenteel proberen bijna 4000 migranten illegaal vanuit Belarus de grens over te steken naar Polen om zo de Europese Unie binnen te komen. De Poolse grenswacht telde maandag 309 pogingen van migranten. Er vonden zeventien arrestaties plaats.

De Poolse regering heeft extra troepen ingezet, nadat een wanhopige menigte probeerde een grenshek met prikkeldraad door te knippen. ,,Het Belarussische regime valt op een ongehoorde manier de Poolse grens aan, en daarmee de Europese Unie‘’, zei de Poolse president Andrzej Duda op een persconferentie.

De migranten zitten letterlijk klem tussen de twee landen. Ze bivakkeren onder ijskoude temperaturen in de open lucht. In een van de kampen zitten 1000 mensen, meestal jonge mannen. ,,Dit zijn agressieve acties die we moeten afslaan‘’, aldus Duda.

Volledig scherm De situatie aan de grens tussen Polen en Belarus loopt uit de hand: migranten proberen door het prikkeldraad heen te breken. © via Reuters

De Poolse premier Mateusz Morawiecki noemt de situatie een bedreiging voor de hele Europese Unie. ‘De Poolse grens sluiten is van nationaal belang, maar de stabiliteit en veiligheid van de hele Europese Unie staan ook op het spel’, aldus Morawiecki op Twitter. ‘Deze aanval van het regime van Loekasjenko is tegen ons allen gericht. We laten ons niet intimideren en zullen met onze partners van de EU en Navo de vrede in Europa verdedigen.’

Gewapende individuen

Polen sluit vandaag een belangrijke grenspost bij Kuznica. De Poolse televisie meldt dat veel van de migranten die zich in de buurt van Kuznica verzamelden, werden vergezeld door gewapende individuen met honden. Het hoofd van de Poolse nationale veiligheidsafdeling, Stanislaw Zaryn, zegt dat de migranten onder toezicht staan van Belarussische gewapende eenheden, meldt BBC News.

,,We verwachten dat in de nabije toekomst een escalatie van dit soort acties, van gewapende aard, aan de Poolse grens zal plaatsvinden”, zei regeringswoordvoerder Piotr Muller tegen journalisten. Eerder zei viceminister van Buitenlandse Zaken Piotr Wawrzyk: ,,Belarus wil een groot incident uitlokken, bij voorkeur met schoten en slachtoffers.’’

Op sociale media circuleren video's waarop schoten te horen zijn. Volgens de Poolse autoriteiten hebben Belarussische grenswachten in de lucht geschoten. Belarus zegt dat de schoten van de Poolse kant komen.

,,Belarussische veiligheidstroepen vuren loze schoten in de lucht om een gevaarlijke situatie te simuleren en de situatie aan de grens verder te destabiliseren‘’, zegt de Poolse veiligheidschef Stanislaw Zaryn. ,,We weten ook dat de Belarussische autoriteiten migranten helpen om de grensblokkades kapot te maken. We zien hoe ze gereedschappen brengen om draden door te snijden.‘’

Tegenacties

De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko heeft volgens de EU beleid gemaakt van het ophalen van migranten uit landen als Syrië, Irak en Afghanistan. Daarna worden ze naar de grenzen met EU-landen gebracht, om zo de EU te destabiliseren. Het zouden tegenacties zijn voor sancties die de EU oplegde na het gewelddadig neerslaan van protesten.

Volledig scherm De Poolse premier Mateusz Morawiecki vreest voor de stabiliteit in de Europese Unie door het grensconflict met Belarus. © EPA

Belarus ontkent iets te maken te hebben met de grote hoeveelheid vluchtelingen die in Belarus aan de Poolse grens staan. Het ministerie van Defensie zei vandaag dat de Poolse beschuldigingen ongefundeerd zijn. Het land waarschuwt Polen voor provocaties aan de grens. ,,Gewapende aanvallen tegen ongewapende burgers zijn niet goed te praten door te wijzen op de situatie rond de migranten.”

Pionnen in een politiek spel

Vluchtelingenorganisatie UNHCR is bezorgd om de situatie van de honderden migranten die in tenten aan de Belarussische zijde van de grens kampen. Kwetsbare mensen moeten niet meer worden gebruikt als pionnen in een politiek spel, aldus de VN-organisatie. ,,We hebben herhaaldelijk gezegd dat het gebruik van vluchtelingen, asielzoekers en migranten om politieke doelen te bereiken onacceptabel is en moet stoppen”, aldus woordvoerder Shabia Mantoo.

Volledig scherm De UNHCR maakt zich zorgen om de migranten in tentenkampen © via REUTERS

Litouwen, een ander buurland van Belarus, wil de noodtoestand uitroepen voor de grensregio tot en met 5 kilometer landinwaarts. Het land is ook lid van de EU en ook hier willen veel migranten de grens oversteken. De noodsituatie geldt ook voor de vluchtelingenkampen die zijn opgezet om alle migranten onderdak te bieden. Gisteren ontstond onrust aan de grens, de veiligheidsdiensten zetten traangas in om de rust te herstellen.

Duitsland en Polen waarschuwden gisteren ook al voor een doorbraak bij de grens en de gevaren van de instroom. Veel migranten reizen zo snel mogelijk door naar Duitsland, waar de laatste maanden ook al duizenden illegale migranten zijn aangekomen.

De Duitse binnenlandminister Horst Seehofer riep de EU op tot actie. ,,Polen en Duitsland kunnen het niet alleen aan”, zei Seehofer tegen de Duitse krant Bild. ,,We moeten de Poolse regering helpen de buitengrens te beveiligen. Dit is de taak van de Europese Commissie. Ik roep hen op actie te ondernemen.”

Volledig scherm © via Reuters

Seehofer gaf aan het Poolse besluit te ondersteunen om een muur te bouwen. ,,We kunnen ze niet bekritiseren om het feit dat ze Europa’s buitengrenzen beschermen. Niet door vuurwapens te gebruiken natuurlijk, maar met andere middelen die beschikbaar zijn.”

Strafmaatregelen EU

De Europese Unie straft Belarus. De EU maakt het moeilijker voor leden van het Belarussische regime om naar de unie te reizen. De president en tientallen steunpilaren komen de EU al niet in, maar ook andere overheidsfunctionarissen krijgen nu moeilijker toegang, hebben de EU-landen besloten.

Het gaat om alle leden van het parlement in Minsk en van regionale besturen en parlementen, leden van officiële delegaties en de hoogste rechters van het land. Ze moeten voortaan onder meer langer wachten voor een visumaanvraag, meer documenten overleggen en meer betalen. Gewone burgers blijven buiten schot.

Het is voor het eerst dat de EU gericht optreedt tegen de ‘migrantensmokkel’ waaraan het regime in Minsk zich volgens haar bezondigt. Belarus kreeg afgelopen jaar al tal van strafmaatregelen opgelegd voor het bruut neerslaan van de protestbeweging in het land, na de omstreden verkiezingsoverwinning van Loekasjenko in de zomer van vorig jaar.