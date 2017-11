Schotse parlement ontruimd na ontdekking verdacht pakket

Lord of the Rings-serie in aantocht

13:57 Warner Bros en de nazaten van J.R.R. Tolkien onderhandelen met Amazon Studios over een tv-serie van ‘The Lord of the Rings’. Amazon-CEO Jeff Bezos neemt in hoogsteigen persoon deel aan de onderhandelingen. En dat betekent volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws dat het menens is.