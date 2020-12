Schrijver Jaap Scholten reisde door conflictgebied: ‘Vrede is ver weg in ‘mijn’ Ethiopië’

Ik denk aan Haile’s woorden over de premier: ,,Hij heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen, maar overal in het land wordt gevochten.’’ Ik zit op dit moment in mijn dorp in Hongarije, 6000 kilometer van Ethiopië, plant bomen en maak me zorgen over Haile en Happiness, de een onze chauffeur, de ander onze gids. Ik probeer hen tevergeefs te bereiken.