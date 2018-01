Schulz probeert SPD te overtuigen voor coalitie met Merkel

Het spant erom. Alle ogen in Duitsland – en in veel Europese hoofdsteden – zijn momenteel gericht op Bonn. Vanaf 11.00 uur vanochtend is daar het buitengewone congres begonnen van de Duitse sociaaldemocraten SPD. Het gaat erom of de 600 afgevaardigden ‘jawohl’ dan wel ‘nein’ zeggen tegen het voortzetten van regeringsonderhandelingen met de CDU van kanselier Merkel. In het laatste geval zijn nieuwe verkiezingen in Duitsland onvermijdelijk en kan er een einde komen aan de carrière van Merkel die inmiddels 12 jaar regeringsleider is.

De bondskanselier hoopt op steun van de Duitse socialisten zodat weer een regeringsploeg kan worden gesmeed met haar CDU en de Beierse zusterpartij CSU. Op moment doet SPD-leider Martin Schulz zijn best zijn partijgenoten te overtuigen weer met Merkel in zee te gaan. Er is geen alternatief voor de ‘Groko’, de grote coalitie, aldus de SPD-leider. Zijn emotionele teksten zetten de zaal echter bepaald niet op stelten, melden Duitse media. Schulz’pleidooi wordt tamelijk lauw ontvangen wat de verdeeldheid in de partij tekent.

Doelstellingen

“Wij dragen staatsrechtelijke verantwoordelijkheid in dit land. Het gaat deze dagen om veel”, aldus Schulz. Veel socialisten vrezen dat er van hun eigen doelstellingen, onder andere uitbreiding van de ziekteverzekering en een belasting voor rijken, weinig overblijft. Schulz houdt zijn partijgenoten voor dat hij de nodige resultaten uit het vuur kan slepen als ze hem steunen. Duitse bejaarden, studenten, alleenstaanden en huurders zouden beter af zijn met de SPD in de regering. “Dat zijn de mensen die ons vertrouwen. We kunnen hun leven aanmerkelijk verbeteren”, aldus Schulz. Maar ook stelt hij dat er eigenlijk geen alternatief is. Het gaat er ook om de opmars van populistische partijen in Duitsland en Europa te stoppen, aldus Schulz.”De SPD is het bolwerk tegen rechts”.