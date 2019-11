Schutter (16) school Californië overleden in ziekenhuis

Prins Andrew spreekt voor het eerst over Epstein

0:30 De Britse prins Andrew (59) heeft voor het eerst een interview gegeven over zijn banden met de van kindermisbruik verdachte multimiljonair Jeffrey Epstein. Het vraaggesprek is gisteren opgenomen met journaliste Emily Maitlis voor BBC Newsnight en wordt morgenavond uitgezonden. In het interview ontkent de prins opnieuw in 2001 seks te hebben gehad met de toen minderjarige Virginia Roberts Giuffre. ,,Ik heb de familie in de steek gelaten’’, zegt Andrew onder meer op fragmenten die inmiddels zijn vrijgegeven.