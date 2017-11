'Schutter Texas ontsnapte eerder uit instelling'

Degene die de politie destijds informeerde over de ontsnapping van Devin Kelley, waarschuwde toen ook dat hij een gevaar kon zijn voor zichzelf en anderen. Hij zou eerder zijn betrapt terwijl hij probeerde wapens naar binnen te smokkelen op de basis in New Mexico waar hij was gelegerd.



Kelley had geprobeerd 'doodsbedreigingen ten uitvoer te brengen' die hij had geuit tegen zijn superieuren. Agenten vonden de ontsnapte man in El Paso en droegen hem over aan collega's in New Mexico, die hem moesten terugbrengen naar de instelling.