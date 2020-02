Sekstape verstoort campagne van kandidaat voor burgemeesterschap Parijs

,,Het mag niet zo zijn dat manipulatie een verkiezingscampagne gaat beïnvloeden’’, aldus de extreemrechtse Marine Le Pen. ,,We moeten nog maar zien wie hier eigenlijk echt achter zit’’, voegde ze toe. ,,Dit moet natuurlijk strafrechtelijk vervolgd worden’’, zei minister van binnenlandse zaken Christophe Castaner.



Het is voor zover bekend voor het eerst dat in Frankrijk een politicus zich terugtrekt tijdens een verkiezingscampagne wegens het uitlekken van een sekstape. Het laatste grote schandaal dateert alweer van bijna tien jaar geleden. Toen raakte de socialistische politicus Dominique Strauss-Kahn in opspraak vanwege zijn seksuele en overspelige gedrag. Hij liet zich door onder meer zakenmensen jarenlang ‘fêteren’ met prostituees en werd in de Verenigde Staten verdacht van het verkrachten van een kamermeisje. Strauss-Kahn moest er door opstappen als voorzitter van het IMF.



Opmerkelijk is dat Benjamin Griveaux in de jaren daarvoor een van de medewerkers was van Strauss-Kahn. Griveaux is nu parlementslid en was tot maart vorig jaar staatssecretaris in de regering-Macron.