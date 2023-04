‘Selfieverbod’ in Italiaanse trekpleister Portofino, boetes tot 275 euro

Het dorpje aan de Italiaanse Riviera, in de provincie Genua, lokt elk jaar massa’s toeristen. Volgens de nieuwe regels kan iemand die in bepaalde ‘rode zones’ te lang blijft staan of rondhangen, beboet worden. Er is sprake van boetes tot 275 euro.

Vooral in Groot-Brittannië veroorzaakte de maatregel verontwaardiging. De geviseerde gebieden zijn nou precies de plekken met een goed zicht op de beroemde en fotogenieke baai, waardoor sommigen spreken over een selfieverbod.

Burgemeester Viacava verdedigde zich maandag tegen beschuldigingen dat de regels toeristen moeten afschrikken. ,,Niemand hier heeft selfies verboden. Het is niet zo dat je alles moet geloven wat de Engelsen schrijven’’, zei hij tegen het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA. Volgens de burgemeester worden bijeenkomsten in bepaalde zones verboden uit veiligheidsoverwegingen.

Volgens mediaberichten zou er overigens nog een tweede maatregel in de pijplijn zitten. Mensen in zwemkleding of op blote voeten zouden ook niet meer welkom zijn in Portofino. ,,Portofino is een juweel, en daar hoort gepast gedrag bij’’, aldus Viacava.