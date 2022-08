Senaat keurt ingrijpend miljardenplan goed, overwinning voor Biden

De vijftig Democraten in de Senaat stemden voor de plannen, de vijftig Republikeinen waren tegen. De beslissende stem moest derhalve van vice-president Kamala Harris komen. Daarmee was een wetgevingspakket ter waarde van in totaal 430 miljard dollar goedgekeurd. Komende week zal door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden het pakket naar verwachting ook goedkeuren, waarop Biden het kan ondertekenen.

Het plan kwam tot stand na moeizame gesprekken met de conservatieve vleugel van de Democratische Partij, in het bijzonder de senatoren Kyrsten Sinema en Joe Manchin, en Senaatsleider Chuck Schumer. De uitkomst daarvan is dat de VS tot 2030 zo’n 370 miljard dollar uittrekken voor investeringen in het klimaat, die deels moeten worden bekostigd door inkomsten uit belastingverhogingen.

Grootste investering in de geschiedenis

De Amerikaanse president Joe Biden is vooral in zijn nopjes met de klimaatinvesteringen die hij ‘de grootste investering in de geschiedenis om klimaatverandering te bestrijden’ noemt. Volgens hem zullen de plannen onder meer banen in de VS creëren en de energiekosten voor Amerikanen helpen verlagen. Het wetsvoorstel zou er volgens de Democraten voor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent is afgenomen.

Critici ter linkerzijde van Biden wijzen er echter op dat de klimaatinvesteringen bij lange na niet voldoende zijn om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, namelijk het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Bovendien loopt het met de hoogte van de investeringen in het klimaat wel los. Die worden immers uitgesmeerd over acht jaar en komen op jaarbasis neer op ongeveer 46 miljard dollar. Dat is nog geen 6 procent van de Amerikaanse militaire uitgaven, die volgens het ministerie van Defensie in 2021 nog 801 miljard dollar bedroegen.

Elektrische auto's en zonnepanelen

Het omvat in totaal 740 miljard dollar. Een Amerikaan krijgt straks tot 7.500 dollar aan heffingskortingen voor de aanschaf van een elektrische auto. De installatie van zonnepanelen op het dak zal voor 30 procent worden gedekt.

De hervorming moet het ook mogelijk maken om de veerkracht van de bossen te versterken tegen de monsterbranden die het westen van het land teisteren en waarvan de vermenigvuldiging rechtstreeks wordt toegeschreven aan de opwarming van de aarde.



Er zullen ook enkele miljarden dollars aan belastingkredieten worden aangeboden aan de meest vervuilende industrieën om hen te helpen bij hun energietransitie, een maatregel die sterk wordt bekritiseerd.

Betaald gezinsverlof

Het plan dekt ook de medicijnkosten voor senioren tot 2.000 dollar per jaar en verlengt aflopende subsidies die 13 miljoen mensen helpen een ziektekostenverzekering te betalen. Eerdere voorstellen voor universele voorschoolse opvang, betaald gezinsverlof en uitgebreide kinderopvangtoeslag zijn gesneuveld.