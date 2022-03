Senaat VS unaniem voor afschaffen wintertijd: ‘Die maakt onze levens donkerder’

De VS is een stap dichterbij permanente zomertijd. De Amerikaanse Senaat stemde unaniem vóór een einde aan het tweejaarlijkse verzetten van de klok.

De zomertijd is in de VS net ingegaan - enkele weken eerder dan in Nederland - en het verzetten van de klok heeft er bij Amerikaanse senatoren kennelijk flink ingehakt. Ze stemden deze week bij verrassing en zonder veel debat unaniem in met een wet om vanaf volgend jaar de klok niet meer terug te draaien naar wintertijd.

,,Afgelopen weekend verloren Amerikanen van de staat Washington tot aan Florida zonder reden een uur slaap’’, vond senator Patty Murray. ,,Dit is een last en een kopzorg die we niet nodig hebben. Elke ouder die zijn best gedaan heeft om een baby of een peuter een regelmatig slaapritme bij te brengen, begrijpt de absolute chaos die het verzetten van de klok creëert.’’

Droevige tijd

Vanaf november 2023 willen senatoren de zomertijd het hele jaar aanhouden, wat een uur meer zonlicht aan het einde van de dag zou opleveren. Senator Sheldon Whitehouse uit Rhode Island ziet al op tegen het moment dat de wintertijd weer ingaat. ,,Het is een droevige tijd. Mensen zijn ongelukkig. Het maakt onze levens letterlijk donkerder. De zon gaat in Rhode Island al onder om kwart over vier - kwart over vier!’’

Het Huis van Afgevaardigden moet zich nu gaan buigen over de wet, een initiatief van vertegenwoordigers van beide partijen in het Congres. ,,Je moet je na een tijdje gaan afvragen: waarom doen we dit nog?’’, zei senator Marco Rubio uit Florida. Hij haalde onderzoek aan dat suggereert dat meer licht tot minder criminaliteit zou leiden, minder depressies en meer speeltijd voor kinderen.

Slaapwetenschappers

Zo’n zeven op de tien Amerikanen willen ook af van het tweejaarlijkse ritueel rond het verzetten van de klok. Maar een flink deel wil liever de wintertijd permanent maken. Ook slaapwetenschappers laten weten dat ze ‘teleurgesteld’ zijn over het plan van de Senaat. Zij willen evengoed stoppen met het verzetten van de klok, maar stellen dat de wintertijd beter is afgestemd op de natuur en het biologische ritme van de mens.

De American Academy of Sleep Medicine vreest verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten en stofwisselingsproblemen als ochtenden donkerder worden en avonden lichter. Licht in de ochtend helpt juist om wakker te worden, donkere avonden stimuleren de productie van slaaphormoon melatonine, wat het makkelijker maakt om in slaap te vallen. Overigens probeerde de VS in 1974 ook al om zomertijd permanent te maken, maar na veel onvrede en boosheid over verongelukte schoolkinderen op donkere ochtenden werd de klok het jaar daarna toch weer verzet.

