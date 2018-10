Senator eist miljoen dollar van Trump na 'winnen' weddenschap

Update/Video Politie overmees­tert gijzelne­mer in centraal station van Keulen

17:58 Het centraal station van Keulen is afgesloten, nadat een onbekend aantal personen in de apotheek van het complex in gijzeling werd genomen. De dader is door agenten overmeesterd en een gegijzelde vrouw is lichtgewond geraakt. In het station raakte ook een 14-jarig meisje gewond, maar het is niet duidelijk of de gijzelaar daarmee te maken had.