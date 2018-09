Senator Mexico door het stof na pikante chat tijdens zitting Hogerhuis

De krant El Universal publiceerde de gewraakte foto. Daarop lijkt te zien te zijn dat de senator en zijn gesprekspartner bespreken hoe ze seks willen hebben met de vrouw. Er worden ook emoji's van varkens gebruikt in hun chatsessie.



Garcia Cabeza de Vaca heeft inmiddels 'oprechte excuses' aangeboden. ,,Ik had niet moeten deelnemen aan wat duidelijk een vrouwonvriendelijke conversatie was'', stelde de politicus. Het ging volgens hem om een 'ongepaste grap'.



Een studente die zegt de vrouw op de foto te zijn, heeft zich inmiddels ook gemeld. Zij zegt niet te weten hoe haar afbeelding terecht kwam in de chat, waar één van de mannen ten onrechte de suggestie wekt dat ze mogelijk een prostituee is.



Ze sprak haar verbazing uit over het feit dat senatoren 'naar dit soort dingen kijken op zulke belangrijke momenten'.