Seriemoordenaar op vrije voeten: ‘The Serpent’ doodde zeker twaalf backpackers

The Serpent Net­flix-se­rie draait om heldenrol van Nederland­se diplomaat in Thailand

De voormalige Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg speelde midden jaren 70 een cruciale rol in de ontmaskering van seriemoordenaar Charles Sobhraj, die onder meer twee Nederlandse rugzaktoeristen levend verbrandde. In de serie The Serpent, vanaf morgen te zien op Netflix, wordt onthuld hoe de jonge medewerker van de Nederlandse ambassade in Bangkok destijds de zaak aan het rollen bracht.

1 april