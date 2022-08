Servië en Kosovo zijn het ‘bijna nergens over eens’, maar spreken morgen samen over vrede

Servië en Kosovo zijn het ‘bijna nergens over eens’ als ze morgen met elkaar aan tafel schuiven voor vredesoverleg in Brussel. De Servische president Aleksandar Vucic verwacht ‘moeilijke gesprekken’, zo zei hij vanmiddag na verkennende gesprekken bij de Navo.

Het overleg morgen, onder leiding van EU-buitenlandchef Josep Borrell, is bedoeld om spanningen tegen te gaan als de Kosovaarse regering in Pristina begin volgende maand een nieuwe poging doet om etnische Serviërs in Kosovo te verplichten tot het gebruik van Kosovaarse kentekenplaten en reisdocumenten. Dat leidde ook eind vorige maand al tot grote spanningen omdat veel Serviërs Kosovo als onderdeel van Servië blijven zien en het niet willen erkennen als zelfstandige staat.

Volgens Serviër Vucic stookt Pristina het vuurtje stevig op, onder meer met verhalen over Servische invasieplannen. ,,Die horen we al maanden, maar er is tot dusver niets gebeurd.” Vucic ontkent ook dat hij ‘buitenlandse’ (lees: Russische) hulp nodig heeft voor de bouw van extra veiligheidsbases. ,,Wat we nodig hebben is een rationele benadering en een compromisoplossing door gesprekken.”

Navo-topman Jens Stoltenberg voerde afzonderlijke gesprekken met Vucic en de Kosovaarse premier Albin Kurti en belegde daarna met hen ook aparte persconferenties. De Navo zal niet toestaan dat geschillen tussen Pristina en Belgrado tot nieuwe Balkanconflicten of erger zullen leiden, aldus Stoltenberg. De bijna 4000 man sterke, Navo-geleide KFOR-vredesmacht, die met een VN-mandaat de stabiliteit in de regio moet garanderen, ‘grijpt in wanneer nodig’ en wordt zo nodig ook uitgebreid, aldus Stoltenberg.

