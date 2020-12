‘Shell-personeel Nigeria betrokken bij veroorzaken olielekken’

Chaos door zware sneeuwval in Alpen: snel- en spoorweg Brenner dicht, groot lawinege­vaar

7 december Hevige sneeuwval en een harde wind veroorzaken problemen in de Oostenrijkse en Italiaanse Alpen. Vooral Tirol ondervindt grote hinder van verse sneeuw en gladheid. In het Ötztal zitten zo'n 7000 huishoudens zonder stroom en in Oost-Tirol geldt het hoogste waarschuwingsniveau voor lawines. De weersomstandigheden hebben ook gevolgen voor twee skikampioenschappen.