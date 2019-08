Shooting El Paso: meerdere doden, schutter zou 21-jarige Texaan zijn

updateIn El Paso (Texas) zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij in de Walmart. De politie vraagt om weg te blijven van het winkelcentrum Cielo Vista Mall. Volgens de lokale zender KTSM gaat het om 18 dodelijke slachtoffers. Dat is nog niet bevestigd. Het acute gevaar lijkt geweken.

De politie van El Paso gaat er vanuit dat de schietpartij het werk was van één man, die inmiddels vastzit. Het zou gaan om een witte twintiger. Amerikaanse media melden dat het gaat om Patrick Crusius, een 21-jarige man uit Allen, Texas. CNN meldt dat hij enige dagen geleden een manifest online hebben gezet dat momenteel door de autoriteiten wordt onderzocht, maar dat is nog niet bevestigd.

Er is op verschillende plekken geschoten, zegt de politie. Vooral in de Walmart, maar ook daarbuiten. Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn is nog niet bekend. In de ziekenhuizen in de regio zijn diverse (zwaar)gewonde slachtoffers binnengebracht. Daarvan is er 1 overleden tijdens de behandeling. Nog eens tien tot twintig mensen zouden in het ziekenhuis voor hun leven vechten. Onder de gewonden zijn ook twee kinderen van 2 en 9 jaar oud, meldt persbureau AP.

Het acute gevaar in het winkelcentrum lijkt inmiddels geweken. Mensen moeten nog wel op afstand blijven. In een school in de buurt van het winkelcentrum is een plek ingericht waar overlevenden en familie elkaar kunnen terugvinden. Honderden mensen staan in de rij om bloed te geven voor slachtoffers van de mass shooting. De politie meldt op Twitter dat hun bloed ‘urgent’ nodig is. Gewonden zijn naar minstens drie ziekenhuizen in de regio vervoerd.

De lokale politie maakte rond 11.00 uur lokale tijd melding van de schietpartij. Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte is gesteld van de schietpartij en de situatie blijft volgen. Hij sprak ook met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr over de situatie. Op Twitter laat Trump weten dat er ‘veel doden’ te betreuren zijn. Hij spreekt van 'vreselijke’ shootings en belooft de lokale overheid de volledige steun van het Witte Huis.

Op een video op Twitter is te zien hoe mensen onder tafel schuilen terwijl de schietpartij aan de gang is. Een andere video brengt de evacuatie van bezoekers van het winkelcentrum in beeld. Ze gaan onder toeziend oog van gewapende agenten met de handen omhoog naar buiten. Op de beelden is te zien dat het een groot winkelcentrum betreft. Volgens een woordvoerder van de politie waren er ten tijde van de schietpartij één- tot drieduizend klanten aanwezig in de Walmart, en honderd man personeel.

El Paso is een stad met 680.000 inwoners in het westen van Texas, in de buurt van de grens met Mexico.

Kendall en Kianna Long waren bij de diepvriesafdeling toen de schutter zijn dodelijke kogels vuurde. Ze verlieten de winkel en verstopten zich in een container. Walmart-medewerkster Leslie Diaz vertelt aan een journalist van de El Paso Times dat ze in de winkel was op het moment van de schoten. ,,Het begon buiten de winkel, ik hoorde knallen, die steeds dichterbij kwamen. Toen begon iedereen te rennen.”

Diverse getuigen zeggen dat ze meerdere in het zwart geklede schutters zagen, maar de politie meldt dus nog steeds uit te gaan van één dader. Wel riep het stadsbestuur burgers zojuist opnieuw op om uit de buurt van het winkelcentrum te blijven, omdat de politie daar nog onderzoek doet.

Volledig scherm Shoppers exit with their hands up after a mass shooting at a Walmart in El Paso, Texas, U.S. August 3, 2019. REUTERS/Jorge Salgado NO RESALES. NO ARCHIVES. © REUTERS

Volledig scherm Kendall Long en Kianna Long (R) © EPA

Volledig scherm Politie buiten het winkelcentrum. © EPA

