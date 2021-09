‘Shutdown’ VS lijkt afgewend, maar geen deal over schuldenplafond

Dat schrijven Amerikaanse media. Het voorstel gaat na goedkeuring door de Senaat naar de andere kamer van het parlement, het Huis van Afgevaardigden. Dat moet daar later vandaag nog mee instemmen. Daarna moet ook president Biden zijn handtekening nog zetten onder de noodbegroting, die alleen voorziet in een kortetermijnoplossing. Het voorstel loopt tot begin december.

Al voor de stemming was duidelijk dat er in de Senaat voldoende politieke steun was om het voorstel goed te keuren. ,,Ik ben blij dat we dit voor elkaar krijgen”, zei de Democratische fractievoorzitter Chuck Schumer voordat senatoren mochten stemmen. ,,Het laatste wat Amerikanen nu nodig hebben is dat de overheid tot stilstand komt.”