Skiërs opgelet: er ligt volop sneeuw in Italië, Oostenrijk en Frankrijk

Ook vorig jaar begon het seizoen met een dik pak sneeuw, maar in 2014, 2015, 2016 waren de pistes nog groen of slechts bedekt met een laagje poedersneeuw. Skiën met kerst is een gok, beaamt Arjen de Graaf van wintersport.nl. ,,We zien dat mensen die met kerst willen skiën, steeds later boeken. Ze wachten de weerberichten af want ze willen zeker weten dat er sneeuw ligt op hun bestemming. Ze gaan wel, want wintersporters zijn heel trouw aan hun skivakantie.’’

Veel wintersporters zijn de drie groene jaren allang weer vergeten, meldt Anke van Nieuwenhuizen van reisorganisatie TUI. ,,De uitstekende sneeuwcondities in de kerstvakantie vorig jaar lijken een positieve invloed te hebben op de boekingen dit jaar. Zowel Oostenrijk als Frankrijk, de twee populairste wintersportbestemmingen onder de Nederlanders, laten een stijging in het aantal boekingen zien ten opzichte van Kerstmis 2017. Frankrijk is dit jaar zelfs opvallend gestegen met een derde meer reizigers.’’

1500 meter

Sneeuw is er genoeg, meldt Weerplaza. Boven de 1500 meter zeker. En in het zuidelijke deel van de Alpen valt nog meer. In de noordelijke Alpen is de regen de komende dagen wel een spelbreker. De Graaf: ,,Dan is er nog steeds goed te skiën, maar het wintersportgevoel is toch minder. En vooral in de middag kunnen de lage pistes papperig worden.’’

Hoeveel Nederlanders naar de wintersportgebieden trekken is niet precies bekend. In een seizoen zijn er ongeveer 1 miljoen skifanaten van wie de meesten in het voorjaar gaan, maar ook enkele honderdduizenden tijdens de kerst. ,,Wintersporters regelen het vaak op eigen gelegenheid. Ze boeken rechtstreeks en gaan met de auto. Dan komen die niet terug in de statistieken’’, zegt Markus van Tol van de ANWB.

Lapland