Skiërtje (12) na veertig minuten levend vanonder lawine gered

Nederlan­der verdronken na muistroom in Zuid-Afri­ka

26 december Een Nederlandse man is op eerste kerstdag verdronken in de Zuid-Afrikaanse kustplaats Wilderness. Volgens de lokale krant George Herald kwamen meerdere hulpdiensten in actie na meldingen over drie personen die waren gegrepen door een zogeheten muistroom, die mensen naar zee kan trekken.