Sky News-journalisten overleven hinderlaag ‘Russisch moordcommando’, beelden gaan viral

Vijf journalisten van de Britse nieuwszender Sky News zijn maandag door het oog van de naald gekropen toen ze in de buurt van Kiev in een kogelregen terechtkwamen. In een aangrijpende video, die is gedeeld door Sky News en al miljoenen keren is bekeken, is te zien hoe de verslaggevers doodsangsten uitstonden terwijl hun auto werd doorzeefd door tientallen kogels. ,,Ik herinner mij dat ik mezelf afvroeg of mijn dood pijnlijk zou worden.”

Het team van Sky News, bestaande uit drie producers, een verslaggever en een cameraman, was maandag onderweg naar het dorpje Bucha, op zo’n 24 kilometer afstand van Kiev, om daar verslag te doen van een Russisch konvooi dat een dag eerder onschadelijk was gemaakt door het Oekraïense leger.

In de verte zagen de verslaggevers een kleine explosie, gevolgd door een kogel die dwars door hun auto ging. ,,En toen stond onze wereld op zijn kop”, schrijft de voornaamste Oekraïne-correspondent van de Britse nieuwszender, Stuart Ramsay, in een gedetailleerd ooggetuigeverslag.

Death squad

Op de beelden is te zien en horen dat de kogels - volgens Ramsay ‘als een waterval’ - door de auto vliegen. Op de achtergrond klinken paniekerige kreten als ‘We zijn slechts journalisten!’ en ‘Is iedereen oké?’. De verslaggevers denken in eerste instantie dat ze door een Oekraïense legercontrolepost onder vuur worden genomen, maar later blijkt het om een getrainde, koelbloedige Russische eenheid te gaan, een zogeheten ‘death squad’ of doodseskader, meldt The Guardian.

,,Het was zeer professioneel, de auto werd continu geraakt, ze misten niet”, aldus verslaggever Ramsay. ,,Ik herinner me dat ik mezelf afvroeg of mijn dood pijnlijk zou worden. Toen werd ik ineens in de onderrug geraakt. Wat me verbaasde was dat het niet zo’n pijn deed. Het was eigenlijk meer alsof je werd geslagen.” Zijn collega, camerman Richie Mockler, wordt twee keer getroffen in zijn kogelwerend vest.

In shock

Om levend uit de hinderlaag te komen, moeten de verslaggevers op de een of andere manier zien te vluchten. ,,We wisten dat we weg moesten om te overleven, maar het binnenkomende vuur was hevig”, schrijft Ramsay. Het vijftal ziet na een paar minuten kans om via het talud langs de weg naar beneden te springen. Ze rennen een nabijgelegen fabriek in waar ze de nacht doorbrengen. ,,We waren in shock, geen twijfel mogelijk. Maar verheugd dat we nog leefden. Martin zei tegen me, het is een wonder dat wij tweeën eruit zijn gekomen, laat staan ​​alle vijf.”

De volgende ochtend worden de verslaggevers opgepikt door de Oekraïense politie. Inmiddels zijn ze veilig en wel terug in het Verenigd Koninkrijk. ,,We hebben veel geluk gehad. Maar duizenden Oekraïners sterven en families worden net als wij het doelwit van Russische moordcommando’s. Deze oorlog wordt met de dag erger.”

Hoe is het in Kiev?

Russische troepen rukken sinds gisteren verder op naar Kiev met het doel de Oekraïense hoofdstad te omsingelen, meldden de Oekraïense strijdkrachten. Het Russische militaire konvooi ten noorden van Kiev zou ruim 60 kilometer lang zijn. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde woensdag dat dit konvooi al geruime tijd geen voortgang heeft geboekt.



Over de situatie in Kiev zelf liet het Oekraïense leger zich gisteren niet uit. Wel is het luchtalarm in de stad meerdere keren afgegaan en werden de bewoners opgeroepen naar de schuilkelders te gaan.