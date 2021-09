Slapende man in trein bestolen van schilderij ter waarde van 25.000 euro

Oud-nazi (97) na juridische strijd van meer dan 20 jaar in Canada overleden

23 september Helmut Oberlander, een 97-jarige oud-nazi die lid was van een Einsatzkommando tijdens de Tweede Wereldoorlog, is maandag in Canada overleden. De Canadese autoriteiten waren volgens lokale media net in de laatste fase van een proces om uitzetting te bewerkstelligen, na een juridische strijd die meer dan twee decennia duurde.