Slavin (61) bevrijd uit berging Braziliaanse schoonheidsconsultant

In een residentiële buitenwijk van Sao Paulo is een 61-jarige vrouw gered uit een situatie die volgens de Braziliaanse justitie vergelijkbaar was met slavernij. De huishoudster woonde in een berging zonder douche en toilet, sliep op een bank, was voor eten en andere eerste levensbehoeften afhankelijk van buren en had de afgelopen 22 jaar geen dag vrij.

In Brazilië is geschokt gereageerd op het nieuws. Vooral ook omdat de 61-vrouw werkte voor Mariah Corazza Barreto Ustundag (29), een leidinggevende bij cosmeticaproducent Avon. Ze bewoonde de naast de berging gelegen villa met haar echtgenoot (36) en moeder Sonia Regina Corazza, een bekende schoonheidsspecialiste en consultant in het schoonheidsproductenwereldje. Zij is de eigenaar van het riante pand in de wijk Alto de Pinheiros aan de westkant van de stad. Dat werd nota bene te koop gezet nadat de familie was verhuisd zonder de huishoudster daarvan op de hoogte te stellen.

Mariah Corazza Barreto Ustundag werd gearresteerd maar kwam vrij na betaling van een borgsom van omgerekend zo'n 350.000 euro. Ze is aangeklaagd voor het uitbuiten van een werknemer in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met slavernij, het niet verlenen van hulp en het achterlaten van een wilsonbekwaam persoon. Volgens de arbeidsinspectie was de vrouw onder meer het slachtoffer van mishandeling en psychische folteringen. Haar echtgenoot is ook aangeklaagd.

De aanklagers eisen een schadevergoeding van maar liefst 1 miljoen Braziliaanse real (ruim 165.000 euro) voor de huishoudster en een boete van 300.000 real (ongeveer 50.000 euro) die de beklaagden moeten betalen aan de Braziliaanse staat. Daarnaast hangt de familie nog acht jaar cel boven het hoofd.

Avon ontsloeg Mariah Corazza Barreto Ustundag op staande voet en beloofde psychologische hulp te regelen voor het slachtoffer en de huur van een door haar gekozen woning te zullen betalen alsook de aankoop van huishoudelijke spullen.

De huishoudster had alleen de beschikking over een aftands keukenblok.

Minder dan minimumloon

De 61-jarige vrouw werkte sinds 1998 voor het gezin maar verdiende met 300 real (50 euro) per maand nog minder dan het minimumloon van 1045 real (172 euro). Ze bleek sinds februari geen salaris meer te hebben gekregen en ontving de afgelopen 22 jaar evenmin de verplichte 13e maand. De aanklager eiste onmiddellijke betaling van het bedrag dat overeenkomt met een minimumloon per maand tot de definitieve uitspraak in de zaak. Het bepaalde ook de vrijgave van drie termijnen van werkloosheidsverzekering voor het slachtoffer, evenals de vrijgave van het op de villa gelegde beslag voor toekomstige betaling van arbeid en vergoedingen.

De huishoudster werd ontdekt nadat verscheidene mensen haar situatie hadden aangekaart bij de arbeidsinspectie. Uit onderzoeksdocumenten blijkt dat de vrouw al maanden geen toegang meer had tot de hoofdwoning, op een bank sliep en een emmer als toilet moest gebruiken. Ze was voor voedsel en andere eerste levensbehoeften afhankelijk van een buurman en had geen werkvergunning. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt. De autoriteiten willen dat de naam van de vrouw geheim blijft.

De vrouw leefde tussen spullen die de familie dumpte in de berging.

Onmenselijk

De aanklagers vinden het ‘ongelofelijk dat de beklaagden zelfs na ruim 20 jaar geen enkele empathie tonen’ met het slachtoffer. ,,Na jaren van mishandeling lieten ze het slachtoffer achter zonder haar te vertellen dat ze verhuisden’’, verklaarden arbeidsaanklager Alline Pedrosa Oishi Delena en federale aanklager Joao Paulo Dorini. ,,Ze had geen ander alternatief in haar leven dan het dienen van de familie als een manier om te overleven.’’

De zaak van de 61-jarige huishoudster is niet het enige geval van slavenarbeid in Brazilië. Vorig jaar ontdekten Braziliaanse arbeidsinspecteurs 1054 arbeiders die werkten in omstandigheden vergelijkbaar met slavernij. De afgelopen 25 jaar waren ruim 54.000 mensen in het land het slachtoffer van slavenarbeid.