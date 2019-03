Slecht nieuws voor May: nieuwe deal oogst weinig steun

UpdateDe kans dat de Britse premier May vanavond weer een stevig blauwtje loopt met haar laatste brexitdeal stijgt met het uur. Een groep Conservatieven in het Britse parlement die een breuk met de EU wil, gaat zeker niet voor haar brexitdeal van stemmen.

Een van de kopstukken van de felle ‘brexiteers’, Jacob Rees-Mogg, klaagde dat er niets is veranderd en dat de Britten nog steeds niet uit de ‘backstop’ kunnen zonder instemming van Brussel. Hij en geestverwanten van de ‘European Research Group’ (ERG) hebben na analyse van Mays laatste voorstellen duidelijk gemaakt dat ze hun standpunt niet wijzigen. De ERG heeft de ‘juridisch bindende veranderingen’, waarmee May de tegenstanders van haar probeerde over te halen voor haar deal te stemmen, afgewezen.

De brexitdeal van May werd half januari met 202 stemmen voor en maar liefst 432 tegen weggestemd. Onder de tegenstemmers waren 118 Conservatieven en alle tien de Noord-Ierse parlementariërs van de DUP. Ook de laatsten zien geen heil in Mays jongste plannen.

Adviseur

De juridische topadviseur van de Britse regering, 'attorney general' Geoffrey Cox, had eerder vandaag al naar voren gebracht dat de nieuwe afspraken van premier May geen mogelijkheden biedt voor het land om zich eenzijdig terug te trekken uit de overeenkomst met de EU over Noord-Ierland. May stelde dat dit wel zo was, in de hoop op extra stemmen in het Lagerhuis voor haar brexitdeal.

May kwam gisteravond op het laatste moment een aanpassing van haar akkoord overeen met de Europese Commissie. Zo zou zijn afgesproken dat de Europese Unie Groot-Brittannië niet voor onbepaalde tijd kan ‘gijzelen’ in de zogenoemde backstop, de regeling die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen. Beide partijen hebben afgesproken dat ze gaan werken aan alternatieve regelingen.



Met de nieuwe garanties hoopte May dat ze haar brexit-plan, dat ze in november vorig jaar presenteerde, vanavond wél door het Britse parlement kan krijgen, nadat het in januari met grote meerderheid werd weggestemd.



Maar volgens Cox biedt de nieuwe afspraak niet de mogelijkheid voor het land om zich eenzijdig terug te trekken uit de backstop-afspraken. De angst van de Conservatieve brexiteers dat Groot-Brittannië permanent vast komt te zitten aan de afspraken, wordt volgens hem niet weggenomen. Wel wordt ‘het risico verkleind’ door de nieuwe deal.

Struikelblok

May heeft afspraken gemaakt met de EU over het vertrek van de Britten uit de unie, de brexit, op 29 maart. Na twee jaar onderhandelen is er een principeakkoord voor de ‘echtscheiding’. Maar een groot struikelblok voor Britse parlementariërs is de regeling dat Brits Noord-Ierland tijdelijk een aparte status zou krijgen om te voorkomen dat door de brexit een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland, dat binnen de EU blijft. En de Britten zouden dan tot woede van de brexiteers voor onbepaalde tijd onderdeel blijven van de douane-unie.