Slecht weer bemoeilijkt zoekactie naar vermiste onderzeeër

De Argentijnse duikboot met 44 bemanningsleden is sinds woensdag verdwenen. ,,We hebben het contact verloren”, zei woordvoerder Enrique Balbi van de marine gisteren tegen de Argentijnse televisiezender TN. Volgens de marinewoordvoerder kan de onderzeeër een paar dagen zonder batterijen.



Een massale zoekoperatie moet de onderzeeër nu opsporen. President Mauricio Macri zei in een tweet dat zijn land ,,alle noodzakelijke nationale en internationale hulpmiddelen zal gebruiken om de onderzeeboot te vinden''. Aan die oproep is massaal gehoor gegeven. De Britten zoeken met een schip naar de onderzeeër, de Amerikanen doen met twee marineschepen mee aan de zoektocht. Ook Chili, Uruguay en Zuid-Afrika hebben hulp aangeboden.

Volgens een woordvoerder van het Argentijnse Ministerie van Defensie heeft de onderzeeër mogelijk zeven oproepen via een satelliettelefoon gedaan. Geen van de zeven oproepen, die tussen de 4 en 36 seconden lang zijn, werden beantwoord. Ze kunnen wellicht wel meer informatie verschaffen over het lot van de onderzeeboot. Argentinië heeft een gespecialiseerd Amerikaans bedrijf ingeschakeld dat de locatie mogelijk kan achterhalen.

Geen communicatie

Zelf speurt Argentinië met tien oorlogsschepen en meerdere vliegtuigen naar de ARA San Juan, aldus een woordvoerder van de Argentijnse marine. De laatste bekende locatie van het schip was op 432 kilometer van de kust van Patagonië in de Golf van San Jorge. De zee is daar ongeveer 350 meter diep. Omdat er geen communicatie is, vermoedt de marine dat er een probleem is met de elektriciteitsvoorziening. In dat geval moet de onderzeeër naar de oppervlakte komen. ,,Daarom is visuele en radardetectie belangrijk.”

De zoektocht in de zuidelijke Atlantische Oceaan wordt bemoeilijkt door zware storm en golven tot zes meter hoog. Het was de bedoeling om zaterdag de zeebodem uit te kammen op de plaats waar de onderzeeboot het laatst is gesignaleerd, maar door het slechte weer is daar nauwelijks iets van terecht gekomen.