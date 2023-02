Smokkelaars vroegen 8000 euro voor dodelijke overtocht, meer doden gevonden na bootdrama Italië

De smokkelaars hebben volgens de politie de Pakistaanse en Turkse nationaliteit. Volgens luitenant-kolonel Alberto Lippolis , die leiding geeft binnen de financiële politie in de regio Calabrië, zetten de smokkelaars hun tocht van Turkije naar Italië door ondanks het slechte weer. De drie zijn door overlevenden aangewezen als de schuldigen van de tragedie. Eén van hen is minderjarig, en er zou nog naar een vierde dader gezocht worden die of is gevlucht, of is omgekomen bij de schipbreuk. De smokkelaars zouden de migranten 8000 euro per persoon hebben gevraagd voor de gevaarlijke overtocht.