Sneeuw Frankrijk eist één leven, 330.000 huizen zonder stroom

Het winterweer zorgt ook voor grote overlast. Op sommige plaatsen viel in 24 uur tijd zo’n 30 centimeter sneeuw. Netbeheerder Enedis maakte vandaag bekend dat zo’n 330.000 huishoudens zonder stroom zitten, vooral in de departementen Drôme, Ardèche, Isère en Rhône. ,,Het cijfer blijft sinds gisteravond maar oplopen”, meldt de Franse zender BFMTV.



Volgens de woordvoerder van Enedis, Robin Devogelaere, is het nog moeilijk om te zeggen wanneer de elektriciteit hersteld zal zijn. ,,Het is een uitzonderlijke situatie, want de problemen zijn zeer geconcentreerd in dezelfde zone. Daarom hebben we grote schade op onze elektriciteitslijnen. We hebben ontwortelde bomen, takken die verzwaard zijn door sneeuw, bevriezen en kortsluitingen veroorzaken, en het fenomeen van plakkende sneeuw die samenklontert op elektriciteitskabels.”



Spoorbedrijf SNCF meldt dat ook het treinverkeer wordt verstoord door de sneeuwval. Er zijn bomen en takken op het spoor gevallen. Meerdere treinen moesten ‘s nachts worden ontruimd.



Ook het gewone verkeer op de weg ondervindt moeilijkheden door omgevallen bomen of bomen die dreigen om te vallen. In de Ardèche zijn sneeuwbanden verplicht voor iedereen. Zwaar vrachtverkeer is op bepaalde plaatsen niet toegelaten.



De sneeuwval liep op tot 15 centimeter op het vliegveld van Lyon Saint-Exupéry en in Saint-Etienne, en 30 centimeter in de Vercors, het plateau in de Isère en Drôme in het oosten van Frankrijk. Météo-France voorspelt rustiger weer de komende uren. Alleen in het departement Saône-et-Loire gold nog tot 10.00 uur vanochtend code oranje voor sneeuw en ijzel. Voor zes andere departementen is die waarschuwing opgeheven.