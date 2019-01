Sneeuwchaos: leger ingezet, skipistes sluiten

Het weer is vandaag even iets beter en in Oostenrijk en Zuid-Duitsland wordt hard gewerkt om de wegen enigszins sneeuwvrij te krijgen. Het lijkt een race tegen de klok, want nieuwe sneeuw is onderweg, meldt Weerplaza.nl . En als de deskundigen het juist hebben, wordt het een enorm pak sneeuw. Vanuit het noordwesten gaat het vanavond op steeds meer plaatsen harder regenen en sneeuwen in het gebied. In de dalen zal de neerslag vooral als regen en natte sneeuw vallen. Boven 1500 meter valt de neerslag als sneeuw. De weermodellen waarvan Weerplaza zich bedient, gaan uit van 60 tot 150 centimeter sneeuw.

Code rood

Ook Zwitserland krijgt met veel verse sneeuw te maken. In veel regio's is daarom voor zondag al code oranje of rood afgegeven. Er worden grote problemen op de wegen verwacht. Naast sneeuw wordt ook rekening gehouden met ijzel die voor gladde wegen kan gaan zorgen.



Wintersporters die dit weekend in de auto stappen richting Oostenrijk en Zwitserland moeten dus rekening houden met lange files, omleidingen en afsluitingen. Onder meer via twitter informeert de ANWB over de actuele verkeerssituatie in en rond de Alpen. Met de huidige verwachting zal de situatie alleen maar verslechteren. Volgens de dienst is het lawinegevaar in de Alpen en Beieren ‘enorm’: ,,Wegen zijn onbegaanbaar of dicht door de gladheid, of zijn uit voorzorg vanwege lawinegevaar gesloten. Zondag en maandag worden opnieuw problemen voorspeld. Verschillende skigebieden sluiten skipistes omdat de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd.”