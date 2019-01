Sneeuwchaos verwacht in Oostenrijk: wintersporter kan beter op tijd vertrekken

Veel wintersporters uit onder meer Nederland en Duitsland keren dit weekend, het laatste van de kerstvakantie, terug naar huis. Het heeft de afgelopen week al flink gesneeuwd, vooral in Noord-Tirol, SalzburgerLand, Neder-Oostenrijk en Steiermarken, maar komende twee dagen komt daar nog één tot anderhalve meter bij. ,,Dat leidt tot problemen", weet meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza zeker. ,,Je ziet nu al problemen ontstaan, op sommige plekken neemt het lawinegevaar toe. Als gevolg daarvan moeten wegen dicht, zodat de lawines kunstmatig opgewekt kunnen worden. Vervolgens moet de sneeuw worden geruimd en dan kan de weg pas weer open.”



Op een aantal grote wegen is dat al het geval en daar komen dit weekend meer plekken bij. ,,Vooral in het uiterste zuiden van Duitsland, de voet van de Alphen, en delen van Oostenrijk’’, aldus Janssen. ,,Morgenochtend kunnen mensen ook nog naar huis rijden, maar hoe later hoe vervelender het kan worden. Nu zijn de condities op de wegen nog vrij goed, morgenochtend ook nog wel, maar daarna komt de sneeuw aan in Zuid-Duitsland. Ga je wat verder naar het zuiden wordt het langzaamaan steeds witter en witter.”



Een van de grootste knelpunten is rond Salzburg, waar dit weekend 20.000 bezoekers worden verwacht bij een skispringwedstrijd zondag in Bischofshofen. Weerplaza adviseert wintersporters om de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden en de route aan te passen. ,,Lekker op tijd vertrekken dus, zodat je zeker weet dat je enigszins door kunt rijden. Maar het is aan de mensen zelf om te beslissen wanneer ze gaan. Zoals ook altijd het geval is als in Nederland sneeuw valt: pas goed op.”