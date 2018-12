Snelrecht voor ‘gele hesjes’: Franse justitie gaat ‘stevig’ optreden

De meeste van de ruim 300 ‘gele hesjes’ die nog in de cel zitten in Parijs worden morgen en overmorgen via snelrecht berecht. Dat laat de Franse justitie weten. De Franse premier ontmoet de komende dagen op verzoek van president Macron de leiders van de politieke partijen én een delegatie van de ‘gilets jaunes’.

Betogers in gele hesjes staken gisteren in het centrum van Parijs tientallen auto’s en een restaurant in brand, vernielden etalageruiten en straatmeubilair, bekladden de Arc de Triomphe en vernielden gedeeltelijk het monument voor de Franse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog én mishandelden 23 politiemensen.

De incidenten leidden tot ruim 400 arrestaties. Van die arrestanten zitten er nog 372 vast. Ongeveer twee derde van hen - zo'n 250 personen - moet voor de rechter verschijnen, zo maakte de Franse minister van Justitie Nicole Belloubet vanmiddag bekend. Volgens de openbaar aanklager van Parijs worden de meeste arrestanten morgen en overmorgen berecht in snelrecht.

Extreemrechts

Onder deze ‘casseurs’ (relschoppers) bevindt zich volgens aanklager Remy Heitz ‘een groot aantal mannen tussen de 30 en 40 jaar, vaak afkomstig uit de provincie waar ze stevig zijn verankerd en louter in Parijs om te vechten met de ordediensten.’ Velen hebben wat hij noemt ‘juridische antecedenten’. Oftewel: mensen die al eerder in aanraking kwamen met politie en/of justitie.

Volgens de Franse krant La Libération gaat het om leden van verschillende nationalistische en extreemrechtse groeperingen. Volgens Michel Delpuech, hoofd van de Parijse politie, bevonden zich onder de relschoppers ‘zeer veel betogers’ die ‘niet terugdeinsden voor roekeloosheid of een kettingreactie om zich ook over te geven aan ongerechtvaardigd geweld'.

Volgens de minister van Justitie komen er strafrechtelijke onderzoeken naar de brandstichtingen en ‘ernstige feiten’ waaronder die bij de Arc de Triomphe. Dit om de betrokkenen op te sporen die nog niet zijn verhoord. ,,De wens bestaat dat dit soort verderfelijk gedrag niet zonder gevolgen mag blijven. Het strafrechtelijke antwoord zal zeker stevig zijn’’, aldus Nicole Belloubet.

Demonstraties zijn volgens haar bedoeld om je ‘colère’ te laten horen ,,maar we kunnen niet accepteren wat er gisteren is gebeurd in Parijs en in andere Franse steden’’.

Macron

President Emmanuel Macron bezocht vandaag enkele locaties in Parijs om met eigen ogen de schade te zien die gisteren werd aangericht door de ‘stadsguerilla’. Daarbij was volgens de brandweer sprake van maar liefst 249 branden waaronder zes gebouwen, 112 auto's en 130 stuks straatmeubilair. Door het extreme geweld zag Macron zich na zijn terugkeer van de G20-top in Argentinië geconfronteerd met een politieke crisis.

Vanuit de Franse politie gingen stemmen op om de noodtoestand af te kondigen. Daardoor zou de overheid meer bevoegdheden krijgen om het geweld de kop in te drukken. In het crisisoverleg dat Emmanuel Macron vanmiddag had met de Franse premier en de ministers van Binnenlandse Zaken en Milieu is echter met geen woord gesproken over een eventuele noodtoestand. Sterker nog: president Macron sprak zich helemaal niet uit over een antwoord op het extreme betogersgeweld.

In plaats daarvan vroeg hij premier Édouard Philippe om de leiders van de in het Franse parlement vertegenwoordigde partijen - onder wie de als extreemrechts geldende Rassemblement Nationale - te ontvangen alsook de burgemeester van Parijs en een delegatie van de ‘gele hesjes’.

De protestbeweging is ongeorganiseerd maar kent sinds vandaag een ‘collectief’ dat in de zondagskrant Le Journal du Dimanche zijn bereidheid uitdrukte om een dialoog met de regering aan te gaan.

Een deel van de Franse oppositiepartijen en de “gele hesjes” verwacht na het extreme geweld een krachtig gebaar van Macron, bijvoorbeeld een bevriezing van de accijnsverhogingen op brandstof.

Volledig scherm President Emmanuel Macron (m) bekijkt met eigen ogen de schade die de ‘gele hesjes’ gisteren aanrichtten. © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA