Snelwegbrug in Genua ingestort, zeker 22 doden

Uit beelden van ooggetuigen blijkt dat de brug in twee delen instortte. Na het neerstorten van een deel van de weg viel één grote pilaar om. ,,Het puin kwam slechts 20 meter bij mijn auto vandaan terecht'', zegt getuige David Ricci tegen de Italiaanse krant La Stampa. ,,Ik had het idee dat de weg door bliksem werd getroffen.''



Een andere getuige: ,,Het regende heel erg hard. Ik zat in de auto met mijn man en mijn zoon. De borden boven de snelweg gaven aan dat de weg dicht was vanwege een incident. Na een paar minuten was het een komen en gaan van sirenes: politie en hulpdiensten. Ik dacht dat het om een normaal incident ging. In de tussentijd werden wij omgeleid via de afslag bij het vliegveld van Genua. Ik hoorde pas wat er gebeurd was toen ik bij Ikea aankwam, die zich op nog geen 500 meter van de weg bevindt'', vertelt Annarita (51) aan dezelfde krant.



De 30-jarige Silvia Rivetti uit Genova aan Adnkronos: ,,Ik zat rond 11.30 uur in de auto en was net langs het vliegveld gekomen toen ik de eerste rij auto's zag. Het regende hevig en ik dacht dat er een ongeluk gebeurd was. Terwijl ik me dat amper realiseerde zag ik tientallen mensen te voet mijn richting op rennen. Ze huilden en schreeuwden: 'De brug stort in, vlucht'."



Op deze beelden is ook te zien hoe een vrachtwagenchauffeur net op tijd wist te stoppen.