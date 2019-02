,,Zo koud als nu, heb ik het nog nooit gehad’’, vertelt de 28-jarige Anouschka Glunt, geboren en getogen in Breda. De Brabantse woont al vijf jaar met haar man in Pennsylvania, waar ze inmiddels gewend is geraakt aan de barkoude winters. In Pennsylvania halen ze volgens Glunt hun schouders op voor Nederlandse temperaturen, maar zó extreem is het nog nooit geweest. ,,De snijdende kou gaat door merg en been. En zodra je buiten bent, bevriezen je wimpers’’, zegt Glunt. ,,Zonder een zonnebril doen mijn ogen gewoon pijn. Ik loop normaal gesproken 's ochtends tien kilometer, maar met dit weer trek ik de helft nog niet eens.’’

Volledig scherm De voortuin van Anouschka Glunt © Privécollectie

Op de allerkoudste dagen was het gevoelsmatig -50 graden in Pennsylvania. Glunt: ,,Mensen gingen massaal hamsteren. Supermarkten waren helemaal leeg.’’

Onder de slachtoffers zijn behalve veel daklozen ook veel viervoeters. ,,In Amerika is het normaal om je hond buiten te houden. In mijn omgeving zijn daardoor al veel honden overleden. Mensen hebben niet in de gaten dat een buitenhok met dit weer niet warm genoeg is.’’

Toch zijn Amerikanen volgens Glunt goed georganiseerd in de wintermaanden. ,,Als er veel sneeuw wordt verwacht, rukken de sneeuwploegen meteen uit. Met grote schuivers maken ze wegen meteen begaanbaar en strooien ze overal zout.’’

Volledig scherm © Reuters

Zwervers en ouderen

Ook in Chicago zijn de problemen groot. Door de kou is de rivier die dezelfde naam draagt als de stad bevroren. Inwoners van de stad kunnen bijvoorbeeld geen brugleuningen aanraken, omdat je hand daar meteen aan vastvriest. ,,Het is alsof ademhaalt in een vriezer’’, zegt de Amerikaanse Judith Derolf. ‘Haar’ Chicago verkeerde de afgelopen dagen in chaos. ,,Overal gingen gasmeters kapot, omdat ze niet bestand zijn tegen deze temperaturen’’, zegt Derolf. ,,Treinen vielen uit en meer dan 400 vluchten werden geannuleerd.’’ Voor de allerarmsten, zoals zwervers en ouderen, is de kou het meest genadeloos. Derolf: ,,Hier in de stad slapen veel daklozen in tentjes aan de rand van de stad.’’

Maar de Amerikaanse merkt dat er ook veel naastenliefde is. ,,Heel veel mensen hebben zwervers de afgelopen dagen onderdak geboden. Er was zelfs een stel dat voor 70 mensen een week lang hotelkamers betaalde. Mijn vrienden waren zo geraakt door die actie, dat ze zelf ook geld inzamelden voor de allerarmsten.’’ Zelf kwam ze vanwege een knieoperatie weinig buiten, maar volgens haar man was het gevoelsmatig -53 graden in de stad. ,,Na tien minuten doen je benen ontzettend veel pijn.’’

Volledig scherm Autoriteiten hebben inwoners van Chicago aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven. © Reuters