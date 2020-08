Soedan sluit historisch vredesakkoord met rebellen

Dit is het oudste echtpaar ter wereld

27 augustus Julio Cesar Mora Tapia (110) en Waldramina Maclovia Quinteros Reyes (104) uit Ecuador zijn samen het oudste echtpaar ter wereld. Bij elkaar opgeteld zijn ze 214 jaar, goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Het stel uit het Zuid-Amerikaanse land is al 79 jaar gelukkig getrouwd.