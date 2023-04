Soedanese militie: 72 uur wapenstilstand wegens Suikerfeest

‘Poging tot staatsgreep’

Na de staatsgreep van 2021 - daarna was er nog eentje - werd Soedan bestuurd door een militaire raad. Binnen die raad leven grote verschillen over de richting die het land op moet en vooral of en wanneer de beloofde overgang naar een burgerregering kan starten.

Twee kemphanen gaan voorop in die strijd: aan de ene kant generaal Abdel Fattah al-Burhan, het hoofd van de reguliere strijdkrachten en in feite de president van het land. Aan de andere kant luitenant-generaal Mohamed Hamdan Daglo, de plaatsvervanger van de president en de leider van de sterke paramilitaire strijdmacht - Rapid Support Forces (RSF). Deze strijders bevechten elkaar nu op belangrijke strategische plaatsen in de hoofdstad Khartoem.

Integratie

Volgens waarnemers zou generaal Mohamed Hamdan Daglo, beter bekend als Hemedti, zijn strijdmacht moeten zien opgaan in het reguliere Soedanese leger. De vraag is dan wie die gecombineerde strijdmacht moet leiden en wie dus de échte baas is in het land. Het geweld volgde op dagen van spanning toen milities van de RSF in het hele land werden gemobiliseerd en op strategische plaatsen in het land werden gepost. Het leger zag dit als een bedreiging. Wie begonnen is met schieten, is nog onduidelijk maar Afrikaanse diplomaten ijveren voor een staakt-het-vuren.