Software-pionier McAfee opgepakt wegens belastingontduiking

De 75-jarige McAfee wordt ervan beschuldigd dat hij geen belastingaangiften heeft ingediend van 2014 tot en met 2018 en dat hij bezittingen heeft achtergehouden, waaronder vastgoed, een jacht en een auto. De aanklacht werd openbaar gemaakt nadat hij was opgepakt. Hij wordt vastgehouden in afwachting van uitlevering, liet het ministerie weten.

McAfee stond in 1987 aan de basis van de ontwikkeling van internetbeveiligingssoftware, en richtte zijn eigen bedrijf McAfee op. In 1994 verliet hij de onderneming.

De excentrieke ondernemer zwierf vervolgens over de wereld en kwam diverse malen in contact met justitie. Zo werd hij onder meer gezocht door de autoriteiten in Belize. De politie in Belize verdacht hem van betrokkenheid bij de moord op zijn buurman, waarna hij het land ontvluchtte richting Guatemala. Uiteindelijk slaagde hij erin naar de VS terug te keren. Maar ook daar kreeg hij diverse keren te maken met justitie, waarna hij een tijd op een jacht bivakkeerde.